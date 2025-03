FOTOD JA VIDEO | Mercedes-Benz esitles uut elektrilist CLA-d – sõiduulatus 792 kilomeetrit

„Sõiduki juures on aga ilmselt kõige erilisem selle valdkonna juhtiv sõiduulatus, mis on 792 kilomeetrit. Laadimine on sealjuures ülikiire ja masin suudab 10 minutiga laadida piisavalt, et sõita 300 kilomeetrit,“ sõnas Mercedes-Benzi tegevjuht Ola Kallenius.

Energiakulu on sõidukil rekordiliselt madal – 12,2 kWh/100km, mis annab sellele 792 kilomeetrise sõiduulatuse ühe laadimisega. Energiakulu aitab madalal hoida ka uuenduslik õhk-õhk soojuspump, mis kasutab elektrimootorite jääksoojust ja ümbritsevat õhku ja kulutab tänu sellele kolmandiku võrra vähem energiat kui tavaline kütteseade.

Auto tagaosas on kahekäiguline käigukast, mille esimene käik on mõeldud järsemaks kiirendamiseks linnaoludes ning teine on suunatud suurematel kiirustel sõitmiseks.

Laadimise jaoks on CLA-l 800 V kõrgepinge-laadimissüsteem, mis on Mercedes-Benzi sõidukis esmakordne ja pakub kuni 320 kW laadimist.

Autost on saadaval kaks akuversiooni: 85 kWh mudel ja hiljem lisandub ka 58 kWh variant. Esimesed uued CLA-d jõuavad Eestis müügile orienteeruvalt augustikuus ja hinnad avalikustatakse juunis.

Tootja video uuest mudelist:

Masin on 35 mm pikem, 29 mm laiem ja 29 mm kõrgem kui selle eelkäija. Samuti mahub autosse rohkem pagasit tänu selle esiosas olevale pagasiruumile ehk frunk’ile, mida ei ole Mercedes-Benzi autodes nähtud 90 aastat.

Auto operatsioonisüsteem on arendatud koostöös Google’I ja Microsoftiga, tänu millele toimivad autos samaaegselt mitu erinevat AI ehk tehisintellektil põhinevat assistenti. Näiteks on Google’iga koostööd tehtud auto navigatsioonisüsteemi loomisel, kus häälkäsklustega saab aktiveerida Google Gemini tehisintellekti, mis kasutab seejärel Google Mapsil põhinevad navigeerimissüsteemi, et inimene sihtkohta juhatada.