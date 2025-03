Trumpi administratsiooni otsustada on Ukraina F-16 lennukite elu ja surm, kuid hädast võivad päästa prantslased

Ukraina õhuvägi seisab silmitsi keerulise olukorraga, kuna USA president Donald Trump kasutab sõjalist abi Ukrainaga manipuleerimiseks. USA abi hõlmab ka Ukraina F-16 hävitajate radarisegajate toetamist. See võib tulevikus oluliselt mõjutada Ukraina võimet kaitsta oma sõjalennukeid Venemaa radarite ja õhutõrjerakettide eest, mis kujutavad endast lahinguväljal suurt ohtu. Kuna USA-l pole tehniliselt võimalik Ukraina F-16 lennukeid distantsilt „välja lülitada“, jäävad need nii või naa kasutusse, kuid võivad ilma pidevalt ajakohastatavate elektrooniliste vastumeetmeteta kohe muutuda Venemaa õhutõrjest väga haavatavaks. „Pardakaitsekompleks tekitab häireid kõikidele sihtimissüsteemidele ja juhitavatele süsteemidele. Need on võimelised segama erinevaid sihtimis- ja navigeerimismehhanisme,“ selgitab Fortele selgitusi jaganud Ukraina lennundusekspert Valeri Romanenko.

F-16 lennukitele paigaldatud AN/ALQ-131 elektroonilised segajad on seni olnud Ukraina õhuväe jaoks üks olulisemaid kaitsevahendeid, sest need võimaldavad täita Venemaa radariekraanid elektroonilise müraga. USA õhuväe ametnikud on kirjeldanud nende segajate mõju kui „õhuülekaalu taskuid“, mis annavad Ukraina lennukitele võimaluse saavutada teatud ajaks operatsioonideks vajalik turvaline õhuruum. Lisaks AN/ALQ-131 süsteemile on Ukraina F-16 lennukid varustatud ka PIDS ja ECIPS süsteemidega, mis hõlmavad eri vastumeetmeid, nagu radari eksitamiseks spetsiaalsete metallkiudude ja soojuspeibutiste väljalaskmine, et segada radariga juhitavaid ja infrapunasuunamisega rakette. Need süsteemid annavad Ukraina pilootidele võimaluse vältida Venemaa õhutõrjet ja ellu viia olulisi missioone.