KARBIST VÄLJA | Uus toode Eestis: suurte võimalustega Garmin Instinct 3

Kui alustada ekraanist, siis Garmin Instinct 3 on saadaval nii 45 kui 50 mm diagonaaliga. Mina proovisin 5-sentimeetrist. Nii suurt kuva polnudki varem ühelgi mu kellal polnud ja mahtus sinna ainuüksi avaekraanil päris palju infot ära – alates päiksetõusust ja sammude, hetketemperatuuri ja reaalajas pulsiga:

Suur AMOLED ekraan tähendab muu seas ka seda, et looduses ringi matkates on enda asukohta kaardil tegelikult ka võimalik vaadata:

Puuduseks on vast see, et kella ekraan pole jätkuvalt puutetundlik – selle puudumine on Samsungi, Google’i, Apple’i ja Huawei kellade kõrval üsna ootamatu ja harjumatu. Põhjus selleks on aga arusaadav – olemas on osadel versioonidel ühtlasi ka päikesepaneeliga ning neid kahte asja – puutundlikkust ja päikesetoidet – korraga lihtsalt ei saa.

Samas pole ka ühegi teise kella ekraan sedavõrd väliste mõjutuste eest kaitstud, silma järgi hinnates istub see korpuse servades veidi enam kui millimeeter sügavamal ja tootja teatel on see ka kriimustuskindel. Kinnitatud on see kaitseraam lausa nelja kruviga:

Kogu kella korpus on kaetud silikooni sanarase materjaliga ja tundub väga vastupidav. Tootja teatel ongi tegemist kiududega tugevdatud polümeeriga. Korpus ise selle all on muidugi metallist. Värvivalikutes on traditsioonilised must ning musta ja halli segu, aga ka erksad ja julged värvid, nagu videvikuroheline ja troopiline oranž, nagu minu proovida olnud kellal.

Kuna ekraan puutetundlik pole, siis kompenseerib seda suur hulk juhtnuppe. Neist üks käivitab näiteks peamisi funktsioone. Teiste seas vilkuri või muudetava eredusega LED-taskulampi kella esiservas (ei pea menüüst otsima, saab käivitada topelvajutusega):

Kõikvõimalikud kaasaegsed andurid on muidugi kellal olemas, alates pulsist ja pulssoksümeetrist ja lõpetades baromeetri, altimeetriga. Olemas on isegi võimalus siduda kell golfikepi anduriga:

Üks standardvaatest kellal (käivitatav alumisest vasakut nuppu all hoides) ongi kolm ühes vaade: kompass + baromeeter + altimeeter: