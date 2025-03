Elektriline Maserati MC20: surnult sündinud laps

Maserati teatas hiljuti, et on tühistanud oma täiselektrilise superauto MC20 Folgore arendusprojekti. See otsus põhineb turu-uuringutel, mis näitasid, et superautode segmendi kliendid eelistavad endiselt võimsaid sisepõlemismootoreid ning pole veel valmis üle minema elektriautodele. Maserati MC20 on kahjuks surnult sündinud laps, kirjutab Accelerista.com.