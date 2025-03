TEKITAB KÜSIMUSI | Vladimir Sveti viimane korraldus ministrina: tühistada taas uue parvlaeva hange!

Forte kirjutas juba 2023. aasta detsembris, et Riigilaevastik on ostmas uue põlvkonna parvlaeva, mis pidi valmis saama liinile jõudma 2026 oktoobris. Eriliseks pidi algse idee kohaselt laeva muutma asjaolu, et see töötab kahe elektrimootoriga, mida toidab elektriga vesinik või biodiisel.