Zooloog Aleksei Turovski: inimene võiks olla looduse liitlane, kuid selleks on vaja muuta suhtumist

Turovski usub, et teadusteater on hea viis teaduse ja loomadega seotud teemade tutvustamiseks. „Päris ilmekas ja kindlasti huvi tekitav asi publikule,“ lisab mees. „Soovitaksin edaspidiseks veelgi põhjalikumalt esitada teadusteatri teemaks valitud loomade zooloogiat just teaduslikust aspektist. Teaduslik fakt, mis on põhjalikult esitatud, iseenesest taotleb ka loomaliigi põhjalikumat süstemaatilist tutvustamist.“ Ühtegi etendust ta eraldi esile ei too. „Kõik olid huvitavad ja hästi tehtud ning terve sessioon kinnitas hiilgavalt minu ammust veendumust, et mittehuvitavaid loomaliike olemas ei ole,“ lisab Turovski.Kellest loomade eluga põhjalikult kursis olev ekspert ise teadusteatrietenduse teeks? „Selliseid kandidaate on minu jaoks väga palju,“ ütleb ta. „Et anda konkreetne vastus, pakuksin sellist pärisahviliste alamseltsi liiki nagu Homo sapiens sapiens. Selle liigi unikaalsed omadused: üüratult palju ekriinseid higinäärmeid, paljas nahk, bipedaalsus ja väga suur aju-kehamassi indeks (muuseas, pruun kaputsiinahvil on ajuindeks 2x suurem, ka seda kajastaks).“