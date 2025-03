Austraalia mees, kes pidas maailmas esimesena kunstliku südamega vastu üle 100 päeva, pääses haiglast välja

BiVACORi loojad usuvad, et kunstsüda võib tulevikus püsivalt asendada inimese südame, muutes doonororgani ootamise tarbetuks. Seni on veel neli patsienti saanud sellise implantaadi, kuid keegi neist ei ole haiglast välja pääsenud. See tähendab, et nad kas ootavad endiselt siirdamist või on nende terviseseisund selline, et nad vajavad pidevat haiglaravi. Seade töötab aku toel, mis vajab laadimist iga nelja tunni järel, kuid arendajad plaanivad tulevikus juurutada juhtmevaba laadimise. Biomeditsiini insener Daniel Timms, kes süsteemi välja töötas, usub, et BiVACORi südamed muutuvad peagi laiemalt kättesaadavaks, kui tootmisvõimekus suureneb.