Maad ohustava asteroidi 2024 YR4 juurde tahetakse saata kosmoselaev. Milleks seda vaja on?

Teadlased kavandavad kosmoselaeva saatmist asteroidi 2024 YR4 juurde, et uurida selle koostist ja trajektoori ning samal ajal harjutada võimalike kosmiliste ohtude ennetamist. Asteroid avastati 27. detsembril 2024 NASA ATLAS-süsteemi abil, mis on loodud võimalike kokkupõrgete varajaseks tuvastamiseks. Esialgu hindasid astronoomid võimalust, et asteroid tabab Maad 2032. aasta detsembris, üheprotsendiliseks. Veebruariks kasvas see tõenäosus juba 2,3%ni, kuid hilisemad mõõtmised üle maailma asuvate teleskoopidega vähendasid kokkupõrkeriski peaaegu nullini.