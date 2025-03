„Venemaa paneb ühes kuus kaks uut diviisi rivisse.“ Ekspert avaldab, milline on ajutise relvarahu puhul põhiline risk

Ukraina nõustus USA ettepanekuga kehtestada viivitamatult 30-päevane relvarahu tingimusel, et Venemaa on samuti nõus sõjategevuse peatamisega. Saudi Araabias Jiddah’s toimunud Ukraina ja USA kõneluste järel teatas Kiiev, et on valmis selliseks sammuks, pidades seda positiivseks lahenduseks, kuid Washington peab veenma Venemaad kokkuleppega nõustuma. Relvarahu võib poolte kokkuleppel pikendada. USA lubas vastutasuks Ukrainale kohe taastada sõjalise abi ja lõpetada luureandmete jagamise keelu. Ameerika Ühendriikide välisministeerium kinnitas Kiievi esitatud teavet ja rõhutas, et osapooled määravad oma delegatsioonid ja alustavad viivitamatult rahuläbirääkimisi.