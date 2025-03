Veho uue esinduse esimesed kuud: kütte- ja elektrikulude suur kukkumine

„Esimese kolme tegutsemise kuu arvete põhjal saame tõdeda, et meie uue hoone kütte- ja elektrikulud võrrelduna vana Maardu hoonega on kukkunud suisa 43%! Kolm kuud on küll lühikene periood, kuid sellest hoolimata julgen arvata, et kokkuhoid aasta lõikes saab olema märkimisväärne,“ rääkis Fortele Veho kinnisvaraarenduse ja jätkusuutlikkuse juht ning uue esinduse rajamise projektijuht Tarvi Hirv.

„Uude kohta kolimine on meie jaoks väga-väga suur samm edasi. Veho jaoks on väga oluline see, et suudame on põhitegevustes energiat kokku hoida. „Täna selles majas oleme me suutnud selliselt asja lahendada, et sisuliselt me viime oma energiatarbimisest tuleneva süsinikujäätme peaaegu nulli,“ sõnas Hirv.