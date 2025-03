Teadlased väidavad, et on üles leidnud Noa laeva tõelise asukoha

Teadlased väidavad, et on leidnud Noa laeva asukoha, mis on tekitanud elevust arheoloogilide kogukonnas. Uurimisrühm, kes tegutseb Ararati mäel, usub, et nende avastus võib kinnitada piiblilugu. Nad keskenduvad Durupinari moodustisele, mis on 164-meetrine geoloogiline struktuur ja mille kuju ning mõõtmed langevad kokku Piiblis kirjeldatud Noa laevaga.

Moodustis asub 30 kilomeetrit Ararati mäetipust lõunas, Türgi ja Iraani piiri lähedal. Pärast kivimite ja pinnaseproovide analüüsi selgus, et need sisaldavad savilaadseid materjale, merejääke ja molluskeid. Leidude vanuseks määrati 3500–5000 aastat, mis langeb kokku eneoliitikumi ajastuga (5500–3000 eKr) – ajaga, mida seostatakse Piiblis kirjeldatud suure veeuputusega.

Rühma juht Faruk Kaya märkis, et avastatud jäägid viitavad sellele, et moodustis oli kunagi vee all. Teadlaste hinnangul ei saa välistada võimalust, et piirkonnas leidis aset katastroofiline üleujutus, mis sarnaneb Piiblis kirjeldatuga. See uus leid on taaselustanud diskussiooni Noa laeva võimaliku asukoha üle, mida on varemgi seostatud Ararati mäega.

Durupınari moodustis on 164 meetri pikkune pinnavorm, mille kuju meenutab suurt laeva. Paljud usuvad, et see võib olla Noa laevaga seotud, kuna selle mõõtmed langevad kokku Piiblis kirjeldatuga. Moodustis avastati 1948. aastal ühe kurdi talupoja poolt ja sai laiemalt tuntuks 1959. aastal, kui Türgi armee kapten Ilhan Durupınar seda uuris ja pildistas. Kuigi mõned teadlased peavad seda lihtsalt looduslikuks kivimoodustiseks, on mitmed ekspeditsioonid otsinud tõendeid selle seotusest Noa laevaga.

