Joana Jõgela: õpetajaametis saan iga päev midagi uut luua ja avastada

Joana, mis jäi külaliskohtuniku rollist enim meelde?

Kindlasti noorte loovus siduda loomade elutegevust teaduslike katsetega. Olgu selleks siis nahkhiire kajalokatsioon või jaaniussikeste vilkumine – osalejad tõestasid taaskord, et loodusteadused ümbritsevad meid kõikjal!

Miks on Sinu arvates „Rakett69“ noorte jaoks oluline?

Usun, et osalejad saavad saatest mõnusa motivatsioonisüsti, et jätkata uurimist ja arenemist ning oma teadmisi ja oskusi veelgi parandada. Samuti teadmise, et nende nutikus ja loogiline mõtlemine, põimituna teadmistega, viib lahendusteni.

Kas mõni saates nähtud teadusteatrietendus jäi Sulle eriliselt meelde? Miks?

Mulle väga sümpatiseeris Tuuli teatraalsus ning Jan Hendriku etenduse ühtsus. Muidugi ka Helena Mai enda tehtud seadeldis kajalokatsiooni jaoks, Hendriku jaanimardikate tantsimise imitatsioon ja Lukase pisike särtsu jagamine klassivennale. Kõigist etendustest oli nii mõnigi killukene uut teadmist kaasa võtta, ning etendused olid kõige paremas mõttes teadusteatri väärilised etteasted.

Milline õpilane Sa ise koolis olid? Kas reaalained pakkusid juba varakult huvi?

Ma tean, et ei ole olemas „keskmist õpilast“, kuid ma olin täiesti keskmine. Matemaatika ja keemia on mind juba põhikoolist alates paelunud ning nendega tegelesin kooli ajal natukene rohkem kui õppekava seda ette näeb. Mingil müstilisel põhjusel on arvude ja sümbolite maailm mulle loogiline tundunud ja kui isegi esmapilgul on see keerukas, siis jäärapäisus minus on nii kaua erinevate probleemülesannetega tegelenud, kuni uued pusletükid loogilises mõtlemises oma koha on leidnud.

Mis oli teie lemmikaine koolis ja kas mõni õpetaja mõjutas teie erialavalikut?