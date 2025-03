VIDEO | Jaehind ligi 80 000 dollarit! Musk aitas Trumpil välja valida uue Tesla. Vaata, millise mudeli president ostis

Musk on seisnud silmitsi kriitikaga seoses võtmerolliga Trumpi nõunikuna valitsuskulude ümberkorraldamisel ning Tesla autode müük on aeglustunud ja aktsiahinnad on languses.

Samal teemal 09.03.2025 Tesla müüginumbrid on ülemaailmselt märkimisväärselt kahanemas

Trump lubas välja kirjutada tšeki Model S mudelile, mille jaehind on ligikaudu 80 000 dollarit. See on haruldane žest vabariiklasest presidendi poolt oma võimsaima nõuniku suhtes lojaalsuse üles näitamiseks.

„Trump ütleb, et Musk pole temalt kunagi teenet palunud,“ ütleb AP reporter Chris Megerian. „Kuid see oli koht, kus Tesla on tõesti hädas olnud. Musk on pälvinud palju kriitikat töö eest president Trumpiga ja sellega antakse märgiliselt ettevõttele tõuge.“

Elon Musk juhib elektriautode tootjat Tesla, sotsiaalmeediaplatvormi X ja raketitootjat SpaceX.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada