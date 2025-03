UUS PLAAN | Pärtel-Peeter Pere: Tallinn loob avalikku ruumi sada täiesti uut elektriautode laadijatele mõeldud kohta

„Elektriautod on tulevik, linna seaduslik ülesanne on tagada ohutu ja sujuv liiklus, puhas õhk, normide piires müra. Tallinn on kliimaneutraalne aastaks 2050 nagu terve Eesti ja Euroopa Liit, transpordiheitmed on väga suur ning endiselt kasvav probleem,“ selgitas plaani tagamaid Fortele Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.