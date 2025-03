Ulme või tõde: USA teadlane väidab, et inimene on šimpansi ja sea hübriid

Eugene M. McCarthy, geneetik Ühendriikide Georgia ülikoolist, on esitanud äärmusliku hüpoteesi, mille kohaselt on inimesed hübriid šimpansist ja seast. Tema teooria põhineb ideel, et iidne šimpansilaadne olend ristus sigadega, mille järglased hiljem ristusid jälle šimpansitega, mis viis lõpuks Homo sapiens’i tekkeni. McCarthy väidab, et mõned inimese omadused, nagu kõhreline nina, paksud ripsmed, karvutu nahk ja teatud anatoomilised tunnused, on pigem päritud sigadelt kui ahvidelt.