Raketlased tõid teadusteatrilavale loomariigist inspireeritud efektsed etendused

Esimesena astus lavale Robin, kelle etendus keskendus mesilastele ning nende navigeerimisele polariseeritud valguse abil. Lisaks selgus, et mesilased jagavad omavahel infot tantsimise abil. Helena Mai etenduse loomaks oli nahkhiir, kes kasutab liikumiseks kõrvu ehk kajalokatsiooni. Hendriku etteaste keskendus jaanimardikatele ning selgitas, miks need putukad helendavad. Tuuli aga jutustas maailma parimatest maskeerujatest ehk kaheksajalgadest ning sellest, kuidas nad kolme erinevat tüüpi naharakkude abil värvi muudavad. Lukase etenduse staariks oli elektriangerjas ning ta rääkis sellest, kuidas see kala elektri abil teisi kalu püüab. Jan Hendriku andis toreda ülevaate sellest, kuidas kaamelid kõrbetes pikka aega ilma veeta suudavad elada.