Riik on annetanud internetikaabli vedamiseks sidefirmadele pea 60 miljonit eurot. Iga liitumine on läinud maksumaksjale maksma hingehinda

Riik on alates 2018. aastast korraldanud neli toetusvooru internetikaabli vedamiseks nii hajaastustega piirkondadesse kui mujale. Kulutatud on või kulutada kavatsetakse selle peale pea 60 miljonit eurot ja esialgne tulemus näitab, et iga aadressi ühendamise eest on kulunud üle 4000 euro maksumaksja raha.