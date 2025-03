Mida on ühist inimestel ja labradoridel? Meil on ühine ülesöömise geen

Briti teadlased on avastanud geneetilise seose inimeste ja labradori retriiverite vahel, mis võib selgitada, miks mõlemad liigid on altid ülekaalulisusele ja pidevale näljatundele. Cambridge’i ülikooli teadlased uurisid 250 labradori geneetilist koodi, et leida mustreid, mis seostuksid nende kalduvusega kaalus juurde võtta. Uuringus avastati konkreetne geen, DENND1B, mis mõjutab ajju saadetavaid signaale, mis reguleerivad täiskõhutunnet. See tähendab, et geneetiline eelsoodumus võib panna nii koerad kui ka inimesed rohkem sööma ja energiat koguma, mis suurendab ülekaalulisuse riski.

Kui teadlased kontrollisid inimeste geneetilisi andmeid, avastasid nad, et sama geen on seotud ka inimeste kehakaalu tõusuga. See leid on oluline, kuna seni ei osatud selle geeni rolli ainevahetuses ja söögiisu reguleerimises kahtlustada. Dr Eleanor Raffan, kes juhtis uuringut, rõhutas, et see avastus kinnitab, et ülekaal ei ole tingitud ainult inimese tahtejõu puudumisest, vaid bioloogilistest ja geneetilistest teguritest. Tema sõnul ei ole „sale olemine“ moraalne voorus – lihtsalt mõnedel inimestel on geneetiliselt lihtsam tervislikku kehakaalu hoida, samas kui teised peavad selle nimel rohkem pingutama.

Geen DENND1B mõjutab seda, kuidas aju töötleb signaale, mis annavad märku, kas keha on juba piisavalt toitaineid saanud. Kui see geen on muutunud, võib see põhjustada suuremat söögiisu ja aeglasemat energiakulu, mis soodustab kaalutõusu. Labradorite puhul tähendab see, et nad vajavad rangemat dieeti ja regulaarset füüsilist koormust, et ülekaalu vältida. Sama kehtib ka inimeste puhul, kellel see geneetiline eelsoodumus esineb – neil on keerulisem oma kehakaalu kontrolli all hoida ning nad peavad selleks rohkem vaeva nägema kui need, kellel sellist geneetilist riski pole.