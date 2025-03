Tesla müüginumbrid on ülemaailmselt märkimisväärselt kahanemas

Tesla kuulutas vähem kui aasta tagasi uhkelt, et müüb 2030. aastaks aastas 20 miljonit elektriautot. Tänaseks on asjad võtnud järsu pöörde. Ettevõte loobus küll näiliselt sellest kõrgelennulisest eesmärgist müüdunud aasta keskel, kuid ühtlasi on autotootja müüginumbrid kümne aasta jooksul esimest korda langenud. Nüüd on Tesla müük jätkuvalt languses mitmel suuremal turul, sealhulgas Saksamaal, Austraalias ja muidugi Hiinas.

Selle nädala alguses teatati, et Tesla müük Norras kukkus jaanuaris ja veebruaris 44,4%, hoolimata sellest, et riigi üldine elektriautode turg kasvas 53,4%. Saksamaal on asjad veelgi hullemad. Saksamaa föderaalse autotranspordiameti (KBA) uued andmed näitavad, et 2025. aasta jaanuaris kukkus Tesla müük 59,5%, kusjuures riigis registreeriti vaid 1277 uut autot.

Veebruaris olukord ainult halvenes. Võrreldes 2024. aasta veebruariga vähenes müük hämmastavalt 76,3%, mil müüdi vaid 1429 ühikut. Jaanuari- ja veebruarikuu jooksul on Tesla Saksamaal tarninud 2706 sõidukit, mis tähendab tohutut 70,6% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tesla langus on veelgi suurem, kui arvestada, et elektriautode üldine müük Saksamaal tõusis veebruaris 30,8%.

Austraalias pole olukord palju parem. Riigi elektrisõidukite nõukogu andmed näitavad, et Tesla müüs veebruaris 1592 sõidukit, mis on tohutu 71,9% langus võrreldes veebruaris 2024 müüdud 5665 sõidukiga. Aasta esimese kahe kuu jooksul on Tesla tarninud austraallastele 2331 sõidukit, mis on 65,5% vähem kui 2024. aasta sama kahe kuu jooksul müüdud 6772 sõidukit.

Väärib märkimist, et kauaoodatud, tugevalt uuendatud Model Y on just hakanud Austraalias müügile jõudma - kuigi ainult premium-versioonina Launch Edition, standardversioon on endiselt kättesaamatu. Seega ei ole müügilangus väga üllatav.

Samal ajal on värskendatud Model 3 müük langenud dramaatiliselt 81,4%, müüdud on vaid 668 autot. Tundub, et austraallased ei ole enam nii innukalt Tesla-unistust omaks võtmas, kui nad kunagi olid.