Uuringutest on ajalooliselt emaseid loomi välja jäetud. Trumpi uue poliitika kohaselt võib seda nüüd uuesti teha

Küsimuse üle, kas naiste ja meeste ajud on erinevad, on sajandeid juureldud, kuid teadlased on vaid hiljuti vastuseid otsima hakanud. Seda peamiselt seetõttu, et vastuste leidmiseks on vaja teha katseid mõlema soo esindajatega. Seda on aga hakatud tegema vaid hiljuti.