Üle ühe miljardi seadme kasutavad tagaust sisaldavat bluetoothi kiipi

Selle avastasid Hispaania teadlased Miguel Tarascó Acuña ja Antonio Vázquez Blanco ettevõttest Tarlogic Security. „Tarlogic Security on avastanud tagaukse ESP32-s, mis võimaldab WiFi ja Bluetooth ühendust ja on kasutuses miljonites massiturul olevates seadmetes,“ seisab Tarlogici teates.

Teadlased hoiatasid, et ESP32 on üks maailma kõige laialdasemalt kasutatavaid kiipe Wi-Fi + Bluetooth ühenduvuse jaoks esemevõrgu (IoT) seadmetes, seega on igasuguse tagaukse oht neis märkimisväärne.