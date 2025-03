Volkswagen toob oma autodesse tagasi füüsilised juhtimisseadmed

Volkswagen plaanib oma tulevastes sõidukites taastada füüsilised nupud haptiliste liugurite ja puuteekraanil olevate nuppude asemel selliste oluliste funktsioonide nagu kliimaseadmete puhul.

Autotootja disainijuht Andreas Mindt ütles Autocarile, et ettevõte ei tee sellist viga enam kunagi ning lubas alates järgmisest aastast ID 2all kõikides autodes tuua füüsilised juhtimisseadmed helitugevuse, kütte reguleerimise, ventilaatori kiiruse ja ohutulede aktiveerimise jaoks kokku puutetundliku ekraani alla.

Mindt täpsustas, et otsus füüsiliste nuppude tagasitoomise kohta põhines klientide tagasisidel. „Ausalt öeldes on see auto. See ei ole telefon: see on auto,“ ütles Mindt. „Me saime sellest aru.“

Volkswagen ei ole ainus autotootja, kes on viimasel ajal otsustanud digitaalselt üleminekult sammu tagasi astuda. Eelmisel aastal ütles Hyundai, et fookusgrupid olid stressis, ärritunud ja vihased, kui nad ei saanud midagi füüsilise nupuga juhtida. Hyundai ja Kia kasutasid oma elektriautodes, näiteks Hyundai Ioniq 6 ja Kia EV6, puutetundlikku lähenemist. Xiaomi on andnud välja võimalusi, et kliendid saaksid lisada oma autosse füüsilisi juhtimisseadmeid.

Digitaalse kasutajaliidese suundumus sai alguse enam kui kümme aastat tagasi Tesla Model S’ist, millel on märkimisväärselt suur keskne puuteekraan. Aeglaselt eemaldas ettevõte muud füüsilised juhtimisseadised, sealhulgas käigukasti ja suunatulede kangid. Viimane taaselustati uues Model Y-s ja võib naasta ka Model 3-s.

Volkswageni muudatus tuleb ajal, mil ELi uute autode hindamisprogramm (NCAP) hakkab järgmisel aastal kehtestama uusi eeskirju, mis nõuavad, et autodel oleks teatud füüsiline kontroll, et saavutada täielik viie tärni ohutushinnang.

Ja see on vastuolus mõnede valdkonna juhtide, sealhulgas Riviani tarkvara juhi Wassy Bensaidi arvamusega, kes nimetas autosiseseid nuppe anomaaliaks ja ennustas, et varsti hakatakse kõike juhtima digitaalselt hääle abil.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada