„Reageerimiseks jääb mõnikümmend sekundit.“ Ekspert selgitab, milline oht ähvardab Ukrainat USA luureandmetest ilma jäämise tõttu

USA peatas sel nädalal Ukrainaga luureandmete jagamise, nagu kinnitasid erinevad lääne meediaväljaanded. CIA juht John Ratcliffe ütles Fox Business Networkile antud intervjuus, et president Donald Trumpi korraldusel on USA ajutiselt katkestanud luurekoostöö Ukrainaga, kuid rõhutas, et see jätkub pärast pausi. Samas kirjutasid nii Ukraina väljaanne Suspilne kui ka Bloomberg 5. märtsil, et USA jagab endiselt mõningast luureinfot Ukrainaga. Briti Sky News kirjutas alguses, et peatatud on ainult nende andmete jagamine, mis aitavad Ukraina vägedel rünnata Venemaal asuvaid sihtmärke, kuid hiljem täpsustati, et tegelikult puudutab luurekoostöö külmutamine ka teisi tegevusalasid. Ukrainas on tekkinud mure, kas Washington lubab edaspidi luureinfot Ukrainaga jagada ka teistel oma liitlastel.