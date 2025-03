FOTOD | Telia on maa alt välja sikutanud 150 kilomeetrit vanu vaskkaableid

Telia võrguplaneerimise osakonna juhi Roland Pauklini sõnul kuuluvad ülesvõtmisele ja ümbertöötlemisele need kaablid, mis on muutunud tehnoloogia uuendamise tõttu tarbetuks ning mida enam teenuste pakkumiseks ei kasutata. Umbes 70% nendest vaskkaablitest moodustavad nõukogudeaegsed kaablid.

„Vaskkaabli likvideerimisele aitab kaasa peamiselt just valguskaabli paigaldamine sidevõrkude ehitamisel, mis on tänapäeval kõige kiirem viis internetivõrgus andmete edastamiseks,“ märkis Pauklin.

Ta tõi võrdluseks, et kui vaskkaabli soonte läbilaskevõime piirdub maksimaalselt mõne gigabitiga sekundis ja sedagi vähem kui 100 meetri kaugusele, siis optikavõrgu võimekus on kordades suurem ning võimaldab edastada kümneid terabitte sadade kilomeetrite kaugusele.

Pauklini kinnitusel on kaasaegsed valguskaablid lisaks sadu kordi suuremale ülekandevõimele ka oluliselt väiksema keskkonnajäljega: valguskaabli kiudude mõõtmed on kordades väiksemad, valmistamise põhikomponendid on liiv ja vesi ning andmete edastamine toimub ka tunduvalt väiksema elektrienergia kuluga. Lisaks ei ohusta optilist kiudu erinevalt vasest rooste, oksüdeerumine, vesi ega lumi ning see ei reageeri raadiolainetele.