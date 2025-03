Hüppav robot Kuul: erafirma viis oma aparaadi Maa kaaslasele, kuid kardab, et see on külili kukkunud

Ameerika eraettevõte Intuitive Machines saatis edukalt oma kosmoseaparaadi Athena Kuu lõunapoolkera piirkonda, kuid kardab, et see võis maandudes külili kukkuda. Aparaat sisaldab mitmeid teadusseadmeid, sealhulgas hüppavat robotit Micro Nova ehk Grace’i, mis on loodud liikuma lühikeste hüpetega mööda Kuu pinda, et jõuda suuremasse kraatrisse, mis asub püsivalt varjus ja võib sisaldada vett.

Athena maandus umbes 160 km kaugusel Kuu lõunapoolusest Mons Moutoni mägismaal, kus tal on kümme päeva teadusuuringute läbiviimiseks. Hüppav robot peaks suutma liikuda kuni 2 km, sooritades viis 100-meetrist hüpet, ja on varustatud kaameraga, et edastada esimesi pilte kraatri sisemusest. Kuna püsivas varjus asuvad kraatrid võivad sisaldada jääd, peetakse neid ideaalseks veeallikate uurimiseks, mis on oluline tulevaste mehitatud missioonide jaoks.

Lisaks roboti kohaletoimetamisele on missiooni eesmärk paigaldada Kuule Nokia loodud 4G antenn ning NASA teadusinstrumendid, sealhulgas Tridenti puur jää otsimiseks ja mass-spektromeeter, mis analüüsib puurimise käigus eralduvaid gaase. NASA toetab eraettevõtete kaasamist, kuna see vähendab missioonide kulusid ja aitab valmistuda tulevasteks mehitatud lendudeks, sealhulgas 2027. aastaks kavandatud Artemis programmi Kuu-missiooniks. USA näeb Kuu-lende kui olulist sammu Marsile jõudmise ettevalmistamisel ning teadlased loodavad, et need missioonid aitavad mõista ka jää levikut Päikesesüsteemi sisemises osas.

