VIDEOD | Muski Starship plahvatas juba teist korda järjest katsetuse ajal

SpaceX-i Starshipi prototüübi kaheksas katsetus lõppes taas ebaõnnestumisega, kui kosmoselaev plahvatas umbes 150 km kõrgusel kümme minutit pärast starti. See juhtus vahetult pärast seda, kui see oli eraldunud kanderaketist Super Heavy, mis maandus edukalt Texase Starbase’i kosmosekeskuses. SpaceX-i esindaja kinnitas, et laevaga kadus side, mis juhtus ka eelmise katsetuse ajal 17. jaanuaril, kui ülemine aste hävis varsti pärast starti.

Ettevõte teatas, et analüüsib juhtunut ja otsib plahvatuse põhjust, märkides, et see leidis aset pärast mitme mootori riket. Samas rõhutati, et iga katse aitab koguda väärtuslikke teadmisi edasisteks arendusteks.