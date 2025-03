VIDEO | „Venelased oma Siberi mõtteviisiga panid puusse.“ Isegi ilm tuli Ukraina armeele appi okupantidega võitlema

Vene armee seisab Ukrainas silmitsi suurenevate logistiliste ja operatiivsete probleemidega, sest on sunnitud üha enam lootma tsiviilsõidukitele, nagu Žigulid ja „buhankad“ ehk UAZ-id, mis ei ole mõeldud keerulistes lahingutingimustes liikumiseks. Traditsiooniliselt kasutatakse sõjaväes kas roomikutega soomukeid või spetsiaalseid laiarattalisi maastikusõidukeid, et raskete teeoludega toime tulla. Kuid Vene armee ei suuda oma tohutuid kaotusi piisavalt kiiresti asendada, mistõttu satuvad rindele ebaefektiivsed ja haavatavad masinad.

Ukraina kevadine sula muudab olukorra venelaste jaoks veelgi keerulisemaks. Mudaperiood, teedelagu, mida tuntakse venepäraselt kui rasputitsat ja ukrainapäraselt kui bezdorižžjat, tähendab, et seni külmunud maapind muutub läbimatuks porimülkaks, kus võivad isegi spetsiaalsed maastikusõidukid kinni jääda. Sel aastal on see periood juba nõudnud Vene vägede hulgas suuri ohvreid. Donetski oblastis Tšassiv Jari lähistel jäi Vene sõdurite Žiguli mutta kinni ja muutus kergeks sihtmärgiks Ukraina FPV-droonile, mis selle siis purustas. Selliseid olukordi tuleb ette üle terve Ukraina rinde.