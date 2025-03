Teadlased avastasid uue immuunsüsteemi mehhanismi, mis võib aidata luua täiesti uusi antibiootikume

Iisraeli teadlased on avastanud immuunsüsteemi seni tundmatu mehhanismi, mis võib viia täiesti uue klassi antibiootikumide väljatöötamiseni. Uuringus leiti, et proteasoom – raku struktuur, mille peamine ülesanne on lagundada vanu ja mittevajalikke valke – suudab bakteriaalse infektsiooni korral oma funktsiooni muuta. Selle asemel, et lihtsalt valke ümber töödelda, hakkab proteasoom tootma antimikroobseid aineid, mis ründavad baktereid ja lõhustavad nende membraane. See avastus muudab senist arusaama, kuidas keha end infektsioonide vastu kaitseb.

Ekspertide hinnangul on avastuse praktiline rakendamine alles algusjärgus, kuid see avab täiesti uue suuna antibiootikumide uurimisel. Londoni Imperial College’i immunoloog professor Daniel Davis nimetab seda kommentaaris BBC-le „äärmiselt huvitavaks“, kuna see muudab fundamentaalselt arusaama, kuidas inimkeha baktereid hävitada suudab. Samas rõhutab ta, et enne praktilist kasutuselevõttu on vaja läbi viia põhjalikke katseid ja uuringuid. Doktor Lindsay Edwards Londoni Kuninglikust Kolledžist peab seda avastust „potentsiaalseks kullasooneks“, kuna see näitab, et uued antibiootikumid on kogu aeg meie endi kehas olnud, kuid teaduslikud tehnoloogiad polnud neid seni võimaldanud tuvastada. Ta märgib ka, et sellised looduslikud antibiootikumid võivad olla inimorganismile ohutumad kui sünteetilised ravimid, kuna need on juba organismi osa. See avastus pakub uut lootust ajastul, kus uute antibiootikumide väljatöötamine on kujunenud mahajäämuse tõttu meditsiinis suureks probleemiks.