FOTOD | Hiina teadlased avastasid varem tundmatu mürgise hiigelskorpioni liigi

See skorpion kasvas kuni 10 cm pikkuseks, mis teeb temast hiiglase võrreldes tänapäevaste sugulastega, kelle keskmine pikkus on alla 5 cm. Jeholia longchengi oli aktiivne kiskja, kes ei toitunud ainult putukatest ja ämblikest, vaid võis jahtida ka väikseid imetajaid. Tänu oma pikale mürginõelale ja sihvakatele haarmetele mängis ta oma aja ökosüsteemis olulist rolli.

Teadlaste sõnul oli skorpioni kehaehitus eriline – tal oli viiekandiline keha ja hingamist hõlbustavad ümara kujuga spiraalid. Uurijad usuvad, et kui see liik elaks tänapäeval, võiks see kiskjana domineerida paljude väikeloomade üle ja isegi jahtida väikesi selgroogseid. Samal ajal võisid ka Jeholia longchengi ise olla saakloomadeks suurematele loomadele, näiteks varastele lindudele, imetajatele ja isegi dinosaurustele. See avastus annab teadlastele uusi andmeid varakriidiajastu ökosüsteemidest ja selle ajastu omavahelistest seostest eluslooduses.