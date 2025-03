Soomes külvab surma uus narkootikum, Eestis pole sellenimelisest kuuldagi olnud

Aine on nii vähe levinud, et pidime selle nime eestikeelsele kirjapildile kinnitust küsima ravimiametist. Saime teada, et selle eestikeelne nimetus on fluetonitasepüün ehk N-pürrolidinofluetonitaseen. Aine on nii tundmatu, et seda pole ravimiameti esindaja Kristi Sarapi sõnul Eestis seni analüüsida tulnud.