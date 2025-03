Volkswagen esitles täiesti uut ja vaid 20 000-eurost elektriautot

Mudeli tippkiirus on 130 km/h, elektrimootori võimsus 70 kW (95 hj) ning sõiduulatus vähemalt 250 km. 3880 mm pikk uustulnuk paikneb suuruselt up!-i ja Polo vahel. Reisijaid mahub autosse neli, pakiruumi maht on 305 liitrit.

„ID. EVERY1 täiustab meie mudelivalikut, mis tagab, et igale kliendile leidub sobiv auto sobiva hinnaga. Meie eesmärk on muuta elektriline liikuvus kõigile kättesaadavaks ja saada aastaks 2030 maailma juhtivaks keskklassi elektriautode tootjaks,“ ütles Volkswageni sõiduautode tegevjuht Thomas Schäfer.

Tootja teatel on ID. EVERY1 tootmismudel esimene Volkswagen, mis kasutab uut tarkvaraarhitektuuri, võimaldades kasutajatel oma sõidukit selle eluea jooksul isikupärastada ja ajakohasena hoida.

ID. EVERY1 disain on inspireeritud varasemast Volkswagen up! mudelist, järgides samas Volkswageni uut disainikeelt. „Soovisime luua auto, mis on enesekindel, kuid sõbralik,“ ütles Volkswageni disainijuht Andreas Mindt. „Iseloomulikud esituled ja „naeratav“ tagaosa annavad ID. EVERY1-le omanäolise identiteedi.“