Merejää sulab rekordilise kiirusega: teadlased tegid kokkuvõtte soojast 2024/25 talvest

Möödunud talv kinnitas taas murettekitavaid trende, mis on seotud kliimamuutustega ja globaalse temperatuuri tõusuga. Detsembrist veebruarini kestnud periood oli maailma ajaloo soojuselt teine, jäädes alla vaid eelmisele talvele. Samal ajal kahanes merejää pindala nii Arktikas kui ka Antarktikas rekordiliselt väikseks, ületades kõigi varasemate aastate veebruarikuiseid näitajaid. See toimus vaatamata La-Niña fenomenile, mis tavaliselt toob planeedile jahedamat õhku ja aeglustab soojenemise protsessi.

Euroopa Liidu kliimaseire programm Copernicus teatas, et möödunud talve keskmine globaalne temperatuur oli vaid 0,05°C madalam kui eelmisel aastal, mis tähendab, et planeet jätkab järjepidevalt soojenemist. Lisaks oli veebruar juba 19. kuu viimase 20 kuu jooksul, mil keskmine temperatuur ületas 1,5°C piiri, mida Pariisi kliimaleppe raames peetakse kriitiliseks piiriks. See piirang peaks takistama katastroofilisi kliimamuutusi, kuid viimaste aastate trendid näitavad, et maailm pole suutnud seda eesmärki täita.

Merejää sulamine on üks kõige silmatorkavamaid tagajärgi globaalsele soojenemisele. Arktika ja Antarktika jääkatte kadu mõjutab kogu planeedi kliimat, kuna jää aitab peegeldada päikesekiirgust tagasi atmosfääri. Kui jää sulab, neelavad ookeanid rohkem soojust, mis omakorda kiirendab soojenemist ja paneb jää veelgi kiiremini sulama. Seda nõiaringi on äärmiselt keeruline peatada. Viimastel aastatel on teadlased täheldanud, et Arktika soojeneb neli korda kiiremini kui ülejäänud planeet. Eksperdid hoiatavad, et enne 2050. aastat võib vähemalt korra juhtuda seda, et septembriks pole Arktikas enam praktiliselt üldse jääd.