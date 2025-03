KUULA | Tõnu Runnel Erasmuse-ajast Norras: kanalas töötamine ja idaeurooplaste nutikus

Runnel asus 17-aastasena Tartu Ülikooli juurat õppima, et maksimeerida väga hästi tehtud lõpueksameid. Erasmuse-aastal käis ta Norras, aga impulss sinna minekuks ei tulnud esimese hooga üldse seoses õpingute tingimata seal täiustamisega. Ei. Oslosse oli läinud Runneli pruut, kellele oli vaja järele minna.

Kui sageli tuuakse Erasmuse-kahetsustena välja seda, et oleks ikkagi võinud rohkem kohalikega suhelda ning keele ära õppida, siis Runneli kogemus sellega ei ühti. Ta leiab suisa, et norra keel on üks lihtsamini ära õpitavaid – tema sai selle selgeks mõne kuuga.