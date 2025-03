Ameerika Autost sai Chevrolet Corvette’i ametlik esindaja Eestis

Esindus asub täpsemalt Tallinnas aadressil Sõpruse Puiestee 27, kus asub nii müügisalong, teenindus kui varuosade müük.

„Koos Corvette järelteenindusega saame pakkuda järelteenindust ka teistele General Motorsi brändidele, nagu Cadillac, Chevrolet, Buick,“ ütles Fortele Ameerika Auto esindaja Riivo Sinijärv.

Ta märkis, et hetkel on salongis inimestele tutvumiseks olemas Corvette Stingray ja ettevõtte esindatavad teised brändid Ram ja Dodge. Euroopa laos on aga kohe olemas pea 1000 autot, seega saab erinevale maitsele ja vajadusele auto Sinijärve sõnul väga kiirelt kohale toimetada.

Euroopa valikus on täna kolm mudelit: Stingray, Z06 ning E-Ray ja seda nii kupee kui kabrioletina.

„Vast kõige tähtsam uudis nende markide omanikele on, et saame nüüdsest läbi viia tehaste tagasikutsumisi. Enamasti on need seotud ohutusega ja on auto omanikule tasuta. Iga auto omanik saab VIN koodi järgi enda auto margi kodulehel kontrollida, kas tema autot on tehas tagasi kutsunud ja kui on siis saab meie juures kõik vormistada ja vajalikud tööd teostada,“ lisas Sinijärv.

14.–16. märtsil on Tartu Messikeskuses toimuval Motoexotica messil võimalik näha nii kahte Corvette’i uusimat mudelit – Stingray ja E-Ray, millest viimane on Eesti pinnal lausa esimene.

„Corvette on ikooniline bränd, millel on kogu maailmas tohutu fännibaas, niisamuti ka Eestis. Meil on suur au ja vastutus tuua see ametlikult Eestisse ning pakkuda entusiastidele ja uutele klientidele kvaliteetset müüki ning teenindust. Motoexotical tahame anda huvilistele võimaluse Corvette’i võlu oma silmaga üle vaadata,“ ütles Ameerika Auto tegevjuht Rasmus Schneider.

