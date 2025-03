Nothing avalikustas kaks uut mobiili: Phone (3a) ja Phone (3a) Pro

Seadmete peamisteks märksõnadeks on kolme objektiiviga ja optilise suumiga kaamerasüsteem, korralik Snapdragoni protsessor ning tootjale omane omanäoline läbipaistev korpus. Seadmed on ka veekindlad (IP64).

Phone (3a) Pro kaamera on 1/1,95-tollise Sony LYTIA 600 sensori 70 mm ekvivalentse fookuskaugusega ja kiire f/2,55 avaga. Optiline suum on kolmekordne, koos digisuumi on võimalik objekte suurendada kuni 60 korda. Põhikaamera vaateväli on 120-kraadine.