Scania uus lahendus: bensiini toel töötav elektriveok

Sisuliselt on tegemist sama lahendusega nagu Nissani e-Force, mida too kasutab näiteks oma X-Trailil. Nüüd lõi sama lahenduse veokitele Scania koostöös DHLiga.

Veoki mudel kannab nime EREV - Extended Range Electric Vehicle. See on 10,5 meetrit pikk, maksimaalne kaal on 40 tonni ja mille jõuallikaks on 230 kW elektrimootor (295 kW tippvõimsus).