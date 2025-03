Mullateadlane Priit Penu: Austraalias leidub enam kui 3 meetri pikkuseid vihmausse

Priit Penu, miks on muld elus ja miks on see meile nii tähtis?

Muld on elus seepärast, et ta pakub „kodu, sööki ja jooki ning piisavalt tegevust“ tohutule hulgale elusorganismidele, keda võib sõltuvalt mullast mahtuda ühte grammi isegi kuni 10 miljardit - bakterid, seened, vetikad ja muud mikroorganismid. Selline tohutu number ei jäta kahtlustki sellest, et muld on väga elus ja kogu see elu on valdavalt suunatud aineringe tekitamisse, tänu millele saab ka inimene üldse eksisteerida. Muld on elusa ja eluta looduse kokkupuutekiht, mis on tekkinud taimede, kivimite ja elusorganismide omavahelisel kokkupuutel.

Millist rolli mängivad vihmaussid mulla tervises ja miks neid kutsutakse „mulla insenerideks“?

Vihmaussid on mulla insenerid, sest suudavad luua mulda vajalikud tingimused ehk siis taristu selleks, et seal saaksid toimetada teised elusorganismid ja mulla seisund oleks hea ning sobilik ka näiteks taimedele. Vihmaussid suudavad oma tegevusega luua sobivat mulla struktuuri, õhustavad mulda ehk ehitavad ventilatsioonisüsteemi, parandavad mulla veereziimi ehk paigaldavad loodusliku drenaaži, soodustavad aineringlust orgaanilise aine lagundamise ja selle segamisega mineraalosaga, mille tagajärjel paranevad taimede toitumistingimused ehk suureneb ka mullaviljakus. Nende unikaalsus võimaldab neid nimetada kõrgtehnoloogiliseks biokeemiatehasteks, kus nad suudavad seedimise käigus muuta näiteks mulla biokeemilist koostist. Sellise tehase loomine on looduse tehniline tippsaavutus, milleni inimene lähiajal ei küündi.

Kas muld võib „haigeks jääda“ ja kuidas me saame seda vältida?