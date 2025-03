Raketlane Oskar Hurt unistab tööst Antarktika uurimisjaamas

Oskar on pärit Kiili vallast Luige alevikust, kus on kogu oma elu elanud. „Kodu kõrval asub mets ja lähedal on karjäär, kus suvel on tore ujumas käia, kala püüda ja linde vaadelda. Tänu sellele olen palju loodusega kokku puutunud, mis on oluliselt mõjutanud minu huvisid,“ lisab noormees. Mitmesuguseid hobisid on raketlasel olnud palju ning need hõlmavad nii kunsti, sporti kui ka tehnoloogiat. „Olen tegelenud tennisega, pesapalliga, LEGO-robootikaga, lõpetanud Kiili kunstide kooli ning olnud ka raadioamatöör,“ loetleb ta erinevaid tegevusi. „Praegused hobid hõlmavad vabatahtlikuna abipolitseinikuna tegutsemist ja analoogfotograafiat. Samuti meeldib mulle jõusaalis käia.“

Erinevad huvialad siiski ühtegi unistuste ametit lapsena silmapiirile ei toonud. „Ausalt öeldes ma ei mäleta, kelleks ma väiksena saada tahtsin, ja praegugi pole ma täiesti kindel,“ tunnistab Oskar. „Olen käinud karjäärinõustamisel, kus jõudsime järeldusele, et mulle meeldib töö puhul selle asukoht ning eriti meeldivad äärmuslikud kohad. Üks minu praegustest unistustest on töötada kunagi Antarktika uurimisjaamades. Usun, et mulle meeldivad äärmuslikud kohad, kuna soovin ennast proovile panna ja samas kogeda midagi, mida vähesed on saanud teha.“

Koolis meeldivadki Oskarile peamiselt silmaringi laiendavad ained nagu ajalugu, geograafia, keemia, bioloogia ja füüsika. „Need on mulle meeldinud, kuna olen saanud oma huvi kaudu märgata seoseid ümbritsevas maailmas.“