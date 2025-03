Ainuke juhtum maailmas: teadlased uurivad kas inimese aju võib tõepoolest muutuda klaasiks

Herculaneumis toimuvate arheoloogiliste väljakaevamiste käigus avastati haruldane ja teaduslikus mõttes erakordne leid – inimese aju, mis oli looduslikult muutunud klaasiks. See ainulaadne juhtum leidis aset 79. aastal pKr, kui Vesuuv purskas ja hävitas täielikult Herculaneumi ja Pompeii, mattes need paksu vulkaanilise tuha ja laava alla. Teadlased on nüüdseks suutnud taastada tingimused, mille käigus see erakordne muutus aset leidis, mis omakorda aitab mõista, kuidas kõrged temperatuurid võivad orgaanilist kudet mõjutada.