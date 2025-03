Raketlased vähendasid piima laktoosisisaldust ning uurisid muldade viljakust

Esimeses ülesandes anti võistlejatele ette mitmed mullaproovid, mis pärinesid erinevatest Eestimaa piirkondadest. Ülesanne oli läbi nelja erineva parameetri hindamise leida viljakaim muld lähtuvalt etteantud skaalast. Oluline olid mulla lõimise, orgaanilise süsiniku sisalduse, pH taseme ning vihmausside arvukuse hindamine. Iga parameetri hindamise järel pandi mullaproov skaalale ning võistlejad pidid ütlema, milline muld nende hinnangul on viljakaim. Punastes tegutses Oskar üksinda, roheliste tiimi kuulusid Tuuli ja Hendrik ning sinised said jätkata täiskoosseisus. Kõige kiiremini andsid õige vastuse rohelised, kes tagasid endale edasipääsu järgmisesse saatesse.

Teises ülesandes oli vaja muuta piim laktoosivabaks ehk vähendada piima laktoosisisaldust võimalikult suurel määral. Selleks oli neil kasutada tavalisi köögist leitavaid esemeid, laktaasitablette ja molekulaarse kokanduse komplekt. Võistlejad pidid konstrueerima süsteemi, milles peab piim saama pidevalt läbi joosta. Väga mahukas ülesanne pani keerulisse olukorda Oskari, kes pidi kõike tegema üksinda. See tõi ka võidu sinistele, keda on tiimis alles neli.Duelli tuligi asuda Oskaril, kuid kuna tema tiimis rohkem liikmeid ei olnud, sai ta valida endale duellikaaslase. Oskari valikuks oli siniste tiimi Lukas. Võistlejatele anti segu, mis sisaldas nisu- ja kaerateri, läätsesid, herneid ja ube. Nende ülesanne oli võimalikult kiiresti välja sorteerida segust 20 cm katseklaasi jagu nisuteri. Kasutada said võistlejad erinevaid sõelu, teipi, anumaid, lusikaid, paberit ja veeretamise süsteemi. Oskar püüdis leida erinevaid võimalusi, kuid Lukas kasutas peamiselt manuaalset sorteerimist ning sai kiiremini nõutud 20 cm täis. Seega pääses Lukas järgmisesse saatesse ning Oskaril tuli võistluselt lahkuda.