Paldiskisse plaanitav vesisalvesti – millest räägivad viimased tehnilised näitajad

Esimese etapi tulemusena valmib 2032 aastal koos ligi 700 meetri sügavuse maa-aluse elektrijaamaga kümme mahutit, mille kogumaht on 4,5 miljonit kuupmeetrit

Paakide ehitamise märksõnaks on 38 miljonit tonni – see on gneissi kogus, mida paakide ehitamisega maa alt välja tuuakse.