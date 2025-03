Soome võimud vabastasid kaablilõhkumises süüdistatava tankeri Eagle S

Soome ja Eesti vaheliste kaablite lõhkumist puudustav kriminaalmenetlus on jõudnud etappi, kus Soome võimud otsustasid teos süüdistatava kütusetankeri Eagle S aresti alt vabastada – see lahkub Soome territoriaalvetest ja majandusvööndist Soome piirivalve kontrolli all.