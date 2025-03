Tõsine tüng: Apple’i AI transkribeeris sõna „rassist“ kui „Trump“

Sotsiaalmeedias hakkasid levima videod, kus inimesed ütlesid Dictation tööriista kasutades mikrofoni sõna „rassist“. Mõnel korral transkribeeriti see korrektselt, kuid mõnul korral transkribeeris tööriist sõna „Trumpiks“, enne kui sekundiga vea parandas, asendades „Trump“ õige sõnaga.

Apple’i kõneisik ütles, et ettevõte on Dictationit toetava kõnetuvastuse mudeliga esinenud probleemist teadlik ning viga parandatakse.

Ettevõtte sõnul seisneb probleem tõenäoliselt selles, et tööriist ei suuda eristada sõnu, mis sisaldavad r-tähte, väites kaudselt, et tegemist on sarnaste sõnadega.

Kõnetuvastuse ekspert aga ütles, et Apple’i selgitus ei ole lihtsalt usutav.

Edinburgh’ ülikooli kõnetehnoloogia professor Peter Bell väitis, et on palju tõenäolisem, et keegi tegi tööriistale aluseks olevas tarkvaras muudatusi.

Tema sõnul ei ole kahel sõnal piisav foneetiline kattuvus, et tehisintellektisüsteemi segadusse ajada. Belli hinnangul Apple’i selgitus vett ei pea.

Ühtlasi on tema sõnul ebatõenäoline, et tegemist on andmete veaga, sest inglisekeelset mudelit on treenitud ilmselt sadade tuhandete tundide pikkuste kõnesalvestustega ning peaks seetõttu olema väga täpne.

BBC Newsiga rääkides oletas Bell, et tegemist võib olla isikuga, kellel tarkvarale ligi pääseda õnnestus.

Endine Apple’i töötaja, kes töötas tehisintellektiga varustatud assistendi Siri kallal, kahtlustas, et tegemist on tüngaga. „See tundub nagu tõsine tüng,“ sõnas ta New York Timesile.

See on juba teine tõsisem komistuskivi Apple’i tehisintellektisüsteemidega käesoleval aastal. Eelmisel kuul teatas ettevõte, et deaktiveerib ühe Apple Intelligence’i oluliseima funktsiooni: uudistest kokkuvõtete koostamine. Otsus järgnes teadetele, kus süsteem oli mitme uudise pealkirja valesti kokku võtnud.

Donald Trumpi nimega on Apple’il varemgi äpardusi toimunud. 2018. aastal kuvas häälassistent vastusena küsimusele „Kes on Donald Trump?“ alasti pildi Trumpist. Vea allikana tuvastati isetegutsevad Wikipedia toimetajad, kes olid muutnud Siri informatsiooni allikat.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada