Rumeenia territooriumil kukkus alla Vene droon

28. veebruaril sai Rumeenia kaitseministeerium teate, et Ukraina linna Reni ja Moldova lõunapiiri lähedal asuvast Galati linna vahelisest piirkonnast avastati drooni osadele sarnanevad killud. Rusud leiti Moldova piirist ligikaudu 500 meetri kauguselt asustamata alalt, vahendab Europa Pravda .

Hiljem päeval teatati, et leiu näol oli tegemist Vene drooni rusudega. See sisaldas lõhkemata lõhkepead, mis tehti kohapeal kahjutuks.

Rumeenia piiripolitsei raportis lisati, et leiukohas patrullitakse veel mõnda aega intensiivselt ning kutsuti inimesi üles mitte lähenema objektile enne, kui kontrollid on lõppenud ja kõik riskid on kõrvaldatud.