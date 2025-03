Teadlased avastasid varaseimad tõendid iidsest transpordivahendist

Bournemouthi ülikooli juhitud uurimisrühm avastas New Mexicos White Sandsi rahvuspargis iidsete inimjälgede kõrval hulga vedamisjälgi, mis on tõenäoliselt tekkinud puupostidest valmistatud transpordivahenditest.

Teadlaste varasemad uuringud leidsid, et mõned jalajäljed pargis pärinevad 23 tuhande aasta tagusest ajast, mis muudab ajalugu, lükates edasi varaseima teadaoleva inimtegevuse aja Ameerikas.

„Me teame, et meie varaseimad esivanemad pidid kasutama mingit transpordivahendit, et oma vara üle maailma rännates transportida, kuid tõendid puidust sõidukite kujul on ära mädanenud,“ ütles uuringut juhtinud professor Matthew Bennett Bournemouthi ülikoolist. „Need vedamisjäljed annavad meile esimese vihje selle kohta, kuidas nad raskeid ja mahukaid veoseid enne ratassõidukite olemasolu ringi vedasid,“ lisas ta.

Mõned jäljed, mida töörühm leidis, koosnesid ühest joonest - tõenäoliselt on need tekkinud kahest ühest otsast ühendatud posti lohistamisel. Teised jäljed koosnesid kahest paralleelsest joonest, mis viitab sellele, et need olid tehtud kahest keskelt ristatud postist.

Käesolevas uuringus avastatud jälgede pikkused ulatuvad kahest kuni viiekümne meetrini, mis on säilinud kuivanud mudas ja mattunud sette alla.

Asjaolu, et need esinevad koos inimese jalajälgedega, viitab sellele, et transpordivahendeid vedasid pigem inimesed kui loomad. Paljud jälgede ümbruses olevad jalajäljed näivad olevat laste jäljed, nii et töörühm usub, et lapsed järgnesid või kõndisid kõrval, samal ajal kui täiskasvanud inimesed neid vedasid. White Sandsi rahvuspargi uuringutega seotud põliselanikud nõustusid selle järeldusega.

Oma teooriate täiendavaks kinnitamiseks meisterdas meeskond ise puupostidest lihtsa iidse sõiduki, mida nad mööda mulda Ühendkuningriigis Dorsetis ja USAs Maine’i rannikul vedasid.

„Meie katsetes olid meie jalajäljed ja jooned pulkade mudas samasuguse välimusega nagu New Mexicos leitud kivistunud eksemplarid,“ selgitas professor Bennett.

„Iga leid, mille me White Sandsis avastame, täiendab meie arusaama Ameerika esimeste inimeste elust. Need inimesed olid esimesed Põhja-Ameerikasse rännanud inimesed ja nende liikumisviiside tundmaõppimine on nende loo jutustamiseks hädavajalik,“ lisas Sally Reynolds Bournemouthi ülikoolist.

