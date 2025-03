Õpetajad ja õpilased sama meelt: teadus on äge!

Hüppelaud noortele

2024. aasta teise preemia omanik Isabel Mägi tõstab esile, et teadusfestival ei ole kasulik mitte ainult teadushuvilistele, vaid ka kõigile, kes soovivad oma maailmapilti avardada. „Õpilaste Teadusfestivali külastamine avardab silmaringi ja pakub palju avastamist nii vanematele kui ka noorematele õpilastele. Julgustan kõiki ka teaduskonkursil osalema – see on suurepärane võimalus jagada südamega tehtud tööd nii asjatundjate kui ka teiste entusiastidega,“ julgustab neiu sündmust külastama, uskudes, et festivalil osalemine aitas tal veelgi rohkem süveneda teemadesse, mis teda tulevikus huvitada võiksid. „Tänu tehtud tööle olen kindel, et soovin enda teadmisi antud valdkonnas laiendada ja oma tulevikku psühholoogiaga siduda,“ räägib ta.