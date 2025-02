Ajalooline otsus: Eestile rohkelt kuulsust toonud Skype lõpetab tegevuse

Skype’i uusimas Windowsi versioonis on portaali XDA andmeil teade, mis ütleb: „Alates maist pole Skype enam saadaval. Jätkake kõnesid ja vestlusi Teamsis.“

Skype’i tähendus on Eesti jaoks olnud märgiline. Skype oli esimene iduettevõte, kus tegutsesid Eesti insenerid ja arendajad – nn Skype’i maffia – ning millest kasvas välja miljardiäri. Paljud praeguste edukate start-up’ide ja tehnoloogiaettevõtete eestvedajad said hulga kogemusi ja tuule tiibadesse just Skype’ist. Osa neist reinvesteerisid Skype Technologies OÜ müügist saadud summad järgmistesse Eesti iduettevõtetesse.