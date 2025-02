Võrdõigusvoliniku büroo: pangad võivad eri ameti pidajatele anda eri tingimustel laenu

Pöördusime büroo poole selle teemaga, kuna näiteks teatas Coop Pank sel nädalal, et hakkab pakkuma tegevväelastele, kaitseliitlastele, politseinikele ja päästjatele soodustingimustel kodulaenu, mille intressimarginaal on vaid alates 1,49%.

Võrdõigusvoliniku asetäitja-nõunik Merli Kaus selgitas, et ametipõhine erinev kohtlemine võib olla lubatav, kui see teenib selget avalikku huvi, on vajalik ja ei sea teisi elukutseid põhjendamatult ebasoodsasse olukorda.

„Võrdse kohtlemise põhimõte ja proportsionaalsuse printsiip lubab erisusi, kui need aitavad saavutada õiguspärast eesmärki ja on tasakaalustatud. Kui laenupakkumine ei muutu eeltoodud põhimõtetest lähtuvalt ühele ametigrupile ebamõistlikult eelistavaks, vaid lähtub ühiskondlikust vajadusest, on see kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega,“ ütles Kaus.