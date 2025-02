Elektrilevi liitumisteenuste üksuse juht: valik energeetikat õppida tuli välguna selgest taevast

Need noored! Targad, empaatilised, pealehakkajad … nii kõik need, kes selle produktsiooni taga toimetasid, kui ka need taibukad noored, kes päevast päeva oma pead murdsid vähem ja rohkem keerulisi ülesandeid lahendades. Mäletan ennast tabamast mõttelt, et kui üheskoos saadet tegemas saab olla nii palju ägedaid inimesi, siis ei saa see noorus nii hukas olla kui räägitakse.

Ülesannete lahendamist vaadates tekkis mul paralleel täpselt ühe stressirohke päevaga tööl, kus on väga palju tööülesandeid, mõõdukalt teadmatust ja piiratud ajaressurss. Oli näha, et surve all on keeruline mitte teha vigu piiratud info ja teadmiste juures, aga ka koostöö takerdub ja see võib viia võidu asemel kaotuseni. Ka energeetikas on pidevalt ootus aina innovaatilisemateks lahendusteks, kiiremini, odavamalt, tõhusamalt. See on ka põhjus miks aina suuremat osa Rakett69 osaliste poolt tehtavatest ülesannetest tegelikult üritatakse või on päriselus juba automatiseeritud. Aga iga asja automatiseerimiseks peame me neid asju läbi ja lõhki tundma.