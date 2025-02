Harku vald läheb kaevandaja vastu riigikohtusse

Vägikaikaveo eellugu sai alguse 31. mail 2023, mil Sokkel Karjäärid esitas keskkonnaametile taotluse geoloogilise uuringu loa saamiseks, et välja selgitada Vääna-Jõesuu metsades asuva liiva maht, kvaliteet ja kasutamise võimalused.

Harku vallavolikogu ei nõustunud oma 29. juuni 2023 loa andmisega, kuna leidis, et uuringutel pole mõtet, kui kavandamisõiguse saamine neis metsades on vähetõenäoline. Harku valla üldplaneeringu kohaselt jääb kogu taotletav uuringuala rohevõrgustiku Vääna-Jõesuu tuumalasse, töös on kaevandusi välistav teemaplaneering, seal leidub rohkelt puhkajate metsaradasid ning aianduskooperatiivide ala jääb kohati vaid 170 meetri kaugusele.